السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: التصعيد العسكري الأوكراني سيقابل برد روسي كبير

أوكرانيا
أوكرانيا

قال محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، إن كثافة الهجمات الأوكرانية على روسيا خففت الضغط عليها وجعلتها  تتنفس من جديد، بعد إرسال كمية هائلة من المسيرات فوق الأراضي الروسية، في تصعيد عسكري بعد تلقي كييف المساعدات الأمريكية التي وقع عليها الكونجرس الأمريكي مؤخرا.

وأضاف الأفندي، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا يعني إشارة للتصعيد وهو أمر مهم جدا بالنسبة إلى روسيا التي تسحب أوكرانيا إلى عملية عسكرية خاصة وليست حرب، مشيرًا إلى أن التصعيد الأوكراني سيقابل بتصعيد على الأرض من موسكو، موضحًا أن الأخيرة لم تستهدف المنشآت الحيوية المدنية وقطاع الطاقة إلا عندما بدأت أوكرانيا باستهدافه في موسكو.

أوضح، أن التعامل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا حسب المعطيات التي توجدها العملية، وكيفية تسيير أوكرانيا للعملية العسكرية، والرد الروسي يكون حسب تفسيرها لذلك، ولكن لا يطال المدنيين، لكن في المقابل تستهدف أوكرانيا مناطق المدنيين بالمسيرات.

تابع: “حتى الآن إذا رأينا خلال سنتين وتقريبا شهرين من الحرب، روسيا لم تستهدف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وليست هناك مجازر مدنية، فقط خسائر عسكرية وفي المنشآت الحيوية".

 

القاهرة الإخبارية أوكرانيا روسيا الأراضي الروسية المساعدات الأمريكية الاراضي الاوكرانية الكونجرس

مواد متعلقة

أسامة شعث: عملية 7 أكتوبر شكلت كارثة وضربة نوعية على الاحتلال

باحث: هناك تضارب بالداخل الإسرائيلي

خبير: حلف الناتو منظمة دفاعية فقط

باحث سياسي: الحوثيون يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل بسبب العدوان على غزة

دبلوماسى روسى: تمركز الناتو على حدود روسيا يؤثر سلبيا على مستقبل علاقات موسكو مع الغرب

مرشح سابق لولاية فرجينيا: واشنطن لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع اليمن

هيئة البث الإسرائيلية: تأييد أمنى وسياسى للاقتراح المصرى بشأن غزة.. ونتنياهو لا يوافق

إعلام إسرائيلى: نتنياهو لا يريد صفقة بتاتا ويضع عراقيل أمامها

الأكثر قراءة

عاجل|مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

ماذا يفعل الأهلى تاريخيا أمام الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا؟

لقطات من جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس