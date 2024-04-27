مستشار الرئيس الفلسطينى: وقف العدوان على غزة أولوية لمصر مثل القيادة الفلسطينية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة، وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وأضاف الهباش، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولويات مصر هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.