السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بايدن: لن يهدأ لى بال حتى يعود جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى أحبائهم

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه لن يهدأ له بال حتى يعود جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى أحبائهم؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسئول كبير، قد أكدت أن إسرائيل دمرت مدينتي غزة وخان يونس بحثًا عن عناصر حماس ولم تعثر عليهم، موضحة أنه يجب على إسرائيل إيجاد طريقة أخرى لملاحقة حماس غير تدمير مدينة رفح الفلسطينية جزءًا بعد الآخر.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تغير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل حال عدم سماحها بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

كما أكد البيت الأبيض أنه سيواصل دفع إسرائيل لبذل المزيد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

القاهرة الإخبارية المحتجزين غزة بايدن إسرائيل

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