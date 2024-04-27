السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال شرقى قلقيلية بعد اقتحامها بالآليات العسكرية

غزة
غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بعد اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

في السياق ذاته، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023 لا تزال متواصلة إلى 2024، مؤكدةً أن حالة من الغليان في الضفة الغربية مستمرة بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي في ظل اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق أهالي الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطينيين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية في مدينة جنين، وهما شابان: مصطفى عابد من كفردان، وأحمد شواهنة من بلدة سيلة الحارثية.

 

القاهرة الإخبارية مواجهات الاحتلال قلقيلية اقتحام الاليات العسكرية الضفة الغربية

مواد متعلقة

بايدن: لن يهدأ لى بال حتى يعود جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى أحبائهم

القاهرة الإخبارية: التصعيد بين حزب الله وإسرائيل مستمر وسط حراك لوقف إطلاق النار

مراسل القاهرة الإخبارية: طلاب جامعة جورج واشنطن عازمون على التظاهر لحين توقف الدعم الأمريكى لإسرائيل

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الصفقة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

باحث: التصعيد العسكري الأوكراني سيقابل برد روسي كبير

هيئة البث الإسرائيلية: مصدر يرجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام رغم تحفظات نتنياهو

إعلام أمريكى: إسرائيل دمرت مدينتى غزة وخان يونس بحثًا عن عناصر حماس

"القاهرة الإخبارية": غليان في الضفة الغربية بسبب انتهاكات الاحتلال

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

أول تعليق من مها الصغير على "طلاقها من أحمد السقا"

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

كلوب على مشادته مع محمد صلاح: انتهى الأمر

إسعاد يونس تثير الجدل حول ضيفتها فى "صاحبة السعادة".. وتعليق غير متوقع من ياسمين عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس