اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال شرقى قلقيلية بعد اقتحامها بالآليات العسكرية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بعد اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

في السياق ذاته، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023 لا تزال متواصلة إلى 2024، مؤكدةً أن حالة من الغليان في الضفة الغربية مستمرة بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي في ظل اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق أهالي الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطينيين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية في مدينة جنين، وهما شابان: مصطفى عابد من كفردان، وأحمد شواهنة من بلدة سيلة الحارثية.