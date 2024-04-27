السبت 27 أبريل 2024
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عائلات المحتجزين فى غزة: الضغط العسكرى على حماس فشل

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين في غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات المحتجزين في غزة يقولون إن الضغط العسكري على حركة حماس قد فشل، وأن إهمال ذويهم جريمة من الحكومة الإسرائيلية وأن نتنياهو هو من أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عائلات المحتجزين في غزة يؤكدون ضرورة العمل على إطلاق سراح ذويهم وإنقاذ أرواحهم، ويدعون لإنهاء الحرب ويقولون إن الدخول لرفح الفلسطينية تضحية إضافية.

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وقبل قليل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات المحتجزين لديها، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم، حيث نشرت "القسام" فيديو لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها عبر موقعها الرسمي، وهم يكشفون عن الأوضاع الصعبة تحت القصف المستمر من قِبل إسرائيل.

وقال عومري ميران أحد المحتجزين في الفيديو الذي يحمل اسم "الضغط العسكري فشل في تحرير أبنائكم الأسرى": "نعيش أوضاعًا صعبة تحت القصف العنيف، أشتاق لأسرتي أبي وأمي وإخوتي زوجتي وبناتي"، متابعًا: "هذا العام لم نستطع أن نحتفل معًا بالأعياد بسبب الحرب الشنيعة المستمرة"، معربًا عن أمله في أن يستطيع الاحتفال مع أسرته بعيد الاستقلال المقبل، متابعًا "أنا هنا أسير لدى حركة حماس منذ 202 يوم، وآن الأوان أن نخرج من هنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة، مطالبًا الجميع بالضغط على الحكومة من أجل التوصل لاتفاق، ومواصلة المظاهرات".

فيما قال كيث سيغال يبلغ من العمر 64 عامًا، "أريد أن أبعث رسالة إلى أسرتي، بأنني أحبهم جدًا، وأنني بخير وآمل أن تكونوا أنتم كذلك، لديّ ذكريات كثيرة عن عيد الفصح العام الماضي مع أسرتي، معربًا عن أمله في أن تحدث مفاجأة ثم توقف عن الحديث وبدأ في الانهيار باكيًا".

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