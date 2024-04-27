السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ الأدب العبرى: الإدارة الأمريكية تبحث عن قناة بديلة لنتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، أن الإدارة الأمريكية تبحث عن قناة بديلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تتحدث عن ضرورة لقاء وزير الخارجية مع رئيس الأركان لجيش الاحتلال منفردًا، موضحًا أن الأمر هذا في العرف الدبلوماسي غير مسبوق بأن يكون هناك مطلب على هذا النحو.

وأضاف أنور، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج “الشرق الأوسط”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس تم استقباله بحفاوة في البيت الأبيض في حين أن نتنياهو لم يقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا على هامش الجمعية العامة الأمم المتحدة، وبالتالي هذا إحراج لنتنياهو الذي يبدو متخبطًا.

معسكر “لا لنتنياهو”

وأكد أن معسكر لا لنتنياهو يتنامى طوال الوقت لأنه إذا كان نتنياهو يخشى من ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية فهو يخشى أكثر من أن يتهم داخليًا ليس فقط بالتقصير الأمني أو الفشل الأمني بل بإطلاق الأوامر لجيش الاحتلال بإطلاق نار من الدبابات والمروحيات بعد يوم 7 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2023 على مباني بها محتجزون وأسرى، مشيرًا إلى أن نتنياهو كان يريد إنهاء وتصفية العناصر التي دخلت لأراضي الـ48 ما يسمى بغلاف غزة.

 

القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط الادارة الامريكية نتنياهو معسكر لا لنتنياهو المحكمة الجنائية

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