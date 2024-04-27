القاهرة الإخبارية: فيديو لمحتجزين إسرائيليين يُشعل الشارع الإسرائيلي ضد نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إنه في كل مرة تخرج فيه كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بفيديو جديد لأحد المحتجزين لديها، يكون هناك تحرك فوري وفعلي على الأرض.

وأضافت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في الأسبوع الماضي كان هناك فيديو لمحتجز إسرائيلي وكانت هناك تظاهرة عفوية أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في شارع غزة أيضا أمام مركز إقامة بنيامين نتنياهو وكذلك الحال في القدس المحتلة، موضحة أن هذه المرة كان هناك ربما رسائل تريد فصائل المقاومة إرسالها من خلال توقيت نشر هذا الفيديو وتحديدا يوم السبت وهو الذي يعد من أكبر الأيام التي تشارك فيها حشود من المتظاهرين الإسرائيليين ومن عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ومن جنود حاليين أو جنود سابقين، وهذا ما تم فعله بعد نشر هذا الفيديو كان هناك تحرك وضغط أوسع من قبل عوائل المحتجزين لدى فصائل مقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن ما يزعم به نتنياهو أن مزيد من الضغط العسكري على رفح وعلى قادة حماس قد يولد انفراجات في صفقة التبادل، مؤكدةً أن هذا ما رفضه الشارع الإسرائيلي وبيان عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة بقولهم أنه يجب علينا إنهاء الحرب وتقديم تنازلات والذهاب إلى صفقة.

وأكدت أن البيان الذي أصدرته عائلات المحتجزين، يتزامن مع ما أعلن عنه نتنياهو وأعضاء كبنيت الحرب الإسرائيلي الذي قال بأنه سيكون هناك عملية عسكرية برية في رفح وبأنه تم الموافقة من المستوى السياسي على الخطة التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتغنى بنيامين نتنياهو بأن مزيد من الضغط العسكري سيولد انفراجات، موضحةً أن عائلات المحتجزين كانت قد رفضت هذا التصريح هذا الإدلاء وأكدوا أنه يجب تقديم أثمان في هذه الحرب والثمن بالنسبة للعائلات هو عدم الذهاب في حرب عسكرية أو في دخول بري عسكري إلى رفح والتنازل عن هذا الهدف أو النصر الحاسم كما يصفخ نتنياهو وأن تقدم إسرائيل تنازلات من خلال الذهاب إلى صفقة، وهذا ما ترفض العائلات اليوم وهذه الرسائل التي تحملها هذه العائلات إلى كبينت الحرب من خلال اجتماعهم أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.