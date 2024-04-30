إعلام عبرى: نتنياهو اجتمع مع بن غفير لبحث عملية رفح وصفقة التبادل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع وزير القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لبحث عملية رفح الفلسطينية وصفقة تبادل المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو: قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس

وفي سياق متصل، قال بنيامين نتنياهو، إن قواتنا ستدخل رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا، مؤكدًا أن إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليس خيارًا مطروحًا.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إخلاء السكان من رفح الفلسطينية بدأ، وأن احتمال إبرام صفقة ضئيل.