القاهرة الإخبارية| قوات الاحتلال تطلق النار على عدد من المشتبه بهم قرب جبل حريف

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاستطلاع حددت عددًا من المشتبه بهم بالقرب من جبل حريف على الحدود المصرية وأطلقت النار عليهم؛ وذلك نقلًا عن وكالة رويترز، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرايلي، إيتمار بن غفيرن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بدخول رفح الفلسطينية “لن ننهي الحرب ولن نبرم صفقة سيئّة”.

وأوضح بن غفير، أنه حذّر نتنياهو من مغبة عدم الدخول إلى رفح الفلسطينية وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وهو يدرك تداعيات ذلك.

