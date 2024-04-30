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"القاهرة الإخبارية": أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية تزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية

المساعدات لغزة
المساعدات لغزة

قال أيمن عماد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، إنه بالتزامن مع تصريحات المسئول المصري رفيع المستوى بأن أعداد الشاحنات المساعدات سترتفع بشكل كبير خلال الفترة الحالية وتحديدًا بداية من الأسبوع المقبل، بدأت بالفعل ملاحظة زيادة أعداد الشاحنات التي تتدفق إلى الأراضي الفلسطينية لترتفع إلى 266 شاحنة حتى هذه اللحظة يضاف إليها 6 شاحنات للمحروقات عبرت بشكل مباشر من داخل معبر رفح البري متجهة إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عماد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة  “القاهرة الإخبارية”، أن هناك احتياجا كبيرا لهذه المحروقات وهذه المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تابعنا في صباح اليوم تصريحات لمتحدث الدفاع المدني في غزة الذي أشار إلى أنه يتزامن مع المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء هذه الحرب التي امتدت لسبعة أشهر حتى هذه اللحظة أن هناك أيضا معاناة جديدة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، والتي بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأطفال مما أدى إلى ارتقاء البعض منهم نتيجة لهذه الارتفاعات في درجات الحرارة، وهذا يعكس المعاناة الكبيرة التي بدأت بالفعل تحلق في الأفق ويظهر أثرها.

وأوضح أن هناك استقبالا لحالات الإصابة من خلال منفذ رفح البري ووصل أعداد المصابين الذين تم استقبالهم من هيئة الإسعاف المصرية المتأهبة والمتمركزة على مدار الساعة داخل منفذ رفح البري إلى 35 حالة خضعت لعملية التشخيص المبدئي، كما تجرى العادة، وتم تحويل هذه الحالات إلى المستشفات المصرية ليتخذ معها كافة الإجراءات العلاجية. 

ولفت إلى أن البيان الذي حصلنا عليه من وزارة الصحة المصرية بأن ما تمكنت منه مصر حتى اليوم هو استقبال ما يزيد على 5300 مصاب، يعني يخضعون لعلاج داخل المستشفيات المصرية، منهم من تبقى حتى هذه اللحظة، ولا يزال يخضع لتلقي العلاج، ومنهم من خرج بعدما تم الشفاء بشكل كامل. 

وأشارت إلى أن هناك طلعات جوية نشاهدها يوميا من قبل القوات الجوية المصرية لإسقاط المساعدات جوًّا على قطاع غزة، تحديدًا إلى المناطق الشمالية التي تعاني من نقص شديد في المساعدات الإنسانية نظرًا للحصار المتواصل الذي يقوم بالاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية المساعدات الأراضي الفلسطينية الأطفال الدفاع المدني رفح منفذ رفح

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