لابيد: إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمى المسئولية

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن إسرائيل تحولت إلى رهينة بيد متطرفين عديمي المسئولية؛ وفق نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن هناك وزيرًا لديه سجل جنائي يقف في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويهدده من عواقب عدم تنفيذ ما يمليه عليه.

وقبل قليل، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفيرن، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بدخول رفح الفلسطينية «لن ننهي الحرب ولن نبرم صفقة سيئّة».

وأوضح بن غفير، أنه حذّر نتنياهو من مغبة عدم الدخول إلى رفح الفلسطينية وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وهو يدرك تداعيات ذلك.