الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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باحث فى الشئون الدولية: أمريكا تضغط على المحكمة الدولية ولا أمل فى قراراتها

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والبحث في الشئون الدولية، إن محكمة الجنائية الدولية لا أتأمل بها خيرًا كثيرًا لأننا نعرف أن الضغوطات الأمريكية كبيرة جدًا على هذه المحكمة، وخاصة أن أي قرار يصدر بحق إسرائيل أو الدعمين لإسرائيل أكانت ألمانيا أو غيرها ستكون سابقة، وستكون له تبعات كبيرة جدًا وهذا لا يتوقف عند اتخاذ قرار من المحكمة الآن، لكن سيكون له تبعات أخرى، بحيث إنها سترفع قضايا ضد جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي وقادته وضد الداعمين والمقدمين والمساهمين والمشاركين.

وأضاف قاسم، اليوم الثلاثاء، خلال مداحلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة لن تسمح بمثل صدور هذه القرارات ربما يخرج بعض القرارات أكان بحق ألمانيا أو بحق الكيان الإسرائيلي بعض التحذيرات بعض التمنيات وغير ذلك.

وأوضح، أنه من الصعب أن يصدر قرار بالإدانة، لأنه سيترتب عليه القبض على القادة الإسرائيليين، وفيما لو أدينت ألمانيا أيضًا بدعمها سيكون مترتبًا على هذه القرارات دفع التعوضات وكثير من الأمور القضائية والقانونية التي تتبع القرار، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب المنال حاليًا طالما أن الضغط الأمريكي على هذه المحكمة موجود وبقوة.

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني الكيان الاسرائيلي الضغوطات الأمريكية إسرائيل المانيا جرائم الحرب

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