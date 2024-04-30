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أسامة كمال: نحن أصحاب قضية ولسنا تجارًًا لها

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تغرد خارج السرب وتؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعداداته لعملية رفح الفلسطينية ورئيس أركان الاحتلال وافق على الخطط التي تم وضعها والقرار سيكون خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقال كمال، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة “dmc”، إننا أصحاب قضية ولسنا تجار بالقضية ونذكر أن الشعب الفلسطيني ليسوا أرقامًا، مؤكدًا أن كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير يخلقان حالة عكس التيار للحفاظ على وضعهم وحكمهم وزيادة الشعبية الكاذبة.

وأوضح، أنه لم يتطرق للحديث عن الحادث الذي تعرض له بن غفير لأننا لسنا نشطاء كراهية، لافتا إلى أن بن غفير مجرم في ثوب مسئول، منوهًا بأنه عندما نرد عن بن غفير نتحدث عن تاريخه الأسود والقضايا المرفوعة ضده واقتحامه للمسجد الأقصى.

وشدد الإعلامي أسامة كمال، على أن هناك تصريحات جديدة لبن غفير تحرض على قتل الفلسطينيين وليس اعتقالهم فقط، موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل كل من رفع الراية البيضاء من الشعب الفلسطيني والأسرى الموجودين في فلسطين، 

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