فادية عبد الغني عن الراحل صلاح السعدني: ترك بصمة عظيمة وأعماله لن ينساها الجمهور

عبرت الفنانة فادية عبد الغني عن حزنها الشديد لرحيل الفنان صلاح السعدني، مؤكدةً أننا فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة، حيث أثرى السعدني الفن بأعمال عظيمة لم ينساها جمهوره رغم فراقه لهم، وأنّ خبر وفاته تسبب في حالة حزن شديدة لمحبيه.

وأضافت "عبد الغني"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أنها شاركت مع الفنان الراحل صلاح السعدني في أكثر من عمل فني، اكتشفت من خلالها أخلاقه وإنسانيته وطيبته، مشيرةً إلى أنه ترك بصمة عظيمة إنسانية وأخلاقية في تاريخ الفن ولن تندثر مع مرور السنين، وأنّ أعماله الفنية منتشرة في العالم العربي بأكمله.

وأوضحت أنّ جيل الفنان صلاح السعدني تميز بشكل كبير عن الأجيال التي جاءت من بعده، بالأعمال الفنية المتنوعة التي لها رسالة وهدف واحد وتناقش مشكلة ما في المجتمع وكيفية حلها، لافتة إلى أنّ صلاح السعدني كانت يتمتع بموهبة كبيرة واحترافية في أداء الأدوار المتنوعة، وكان يحمل ثقافة عالية ووطنية كبيرة لمصر.

وتوفي الفنان الكبير صلاح السعدني، الجمعة 19 أبريل 2024، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد حياة فنية حافلة بالإنجازات.