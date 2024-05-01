الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث القوى العاملة: الدولة وفرت أكثر من 7 ملايين فرصة عمل بفضل المشروعات العملاقة

عبدالوهاب خضر
عبدالوهاب خضر

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن عيد العمال يعد فرصة تجدد فيها الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، ويجدد العمال فيه التزامهم في الاستمرار في مساندة الدولة.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "dmc"، أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل؛ بفضل المشروعات العملاقة والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة، مشيدًا بالتطور الكبير في مجال العمل خلال السنوات العشر الماضية في ظل التزام الدولة تجاه العمال. 

 

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات في ملف العمل منها انخفاض البطالة من 13% إلى 6.9%، وهو مؤشر إيجابي في ظل الظروف العالمية، والتدرج غير المسبوق في الأجور التي يستفيد منها نحو 18 مليون عامل، وفي القطاع الحكومي يستفيد منها نحو 5 إلى 6 ملايين عامل.

 

وأشار إلى أن ذوي الهمم كان لهم نصيب في خدمات الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل حقيقية منذ العام الماضي وحتى الآن، كما أن صندوق الطوارئ بالوزارة يقوم بدور اجتماعي مهم تجاه العمال، حيث تم إنفاق نحو ملياري جنيه للعمال في 4 آلاف منشأة منذ تأسيسه.

 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أوضح متحدث القوى العاملة أنه في ظل أزمة كورونا، كانت هناك توجيهات رئاسية بصرف ما يقرب من خمسة مليارات جنيه منحة استثنائية، فيما تم إنفاق ما يقرب من 900 مليون جنيه خلال العام الماضي على الرعاية الصحية والاجتماعية لهم استفاد منها 289 ألف عامل.

 

ولفت إلى أنه تم استحداث منحتين للعمالة غير المنتظمة في الفترة الماضية، وهما منحتا رمضان وعيد الأقباط، إضافة إلى إطلاق منظومة إلكترونية في 3 محافظات تسهل عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة؛ وهو ما يؤدي إلى مزيد من التوسع في قاعدة البيانات ومزيد من الدعم المستمر لتلك الفئة المهمة.

 

وتطرق إلى أن هناك حوارًا بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال لصياغة مشروع قانون العمل الذي تحرص الدولة عليه، منوهًا إلى أن هذا الملف سيشهد حوارًا بناءً خلال الفترة المقبلة لطرحه على مجلس النواب لإقراره؛ بهدف ضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.

8 الصبح عيد العمال الدولة العمال القوى العاملة فرصة عمل الانجازات انخفاض البطالة البطالة

مواد متعلقة

فادية عبد الغني عن الراحل صلاح السعدني: ترك بصمة عظيمة وأعماله لن ينساها الجمهور

حسام موافى: اختلال كهرباء القلب من أسباب الموت المفاجئ.. وصلاة الفجر تحمى من الجلطات

إسماعيل البهبهانى: حفاوة استقبال أمير الكويت بالقاهرة تكشف عمق العلاقات بين البلدين

أسامة كمال عن "بن غفير": ناشط الكراهية الأبرز فى القرن الـ21

أسامة كمال: نحن أصحاب قضية ولسنا تجارًا لها

جولة سابعة لبلينكن فى الشرق الأوسط.. كمال ماضى يتساءل: هل تختلف عن ما قبلها؟

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

أستاذ علاقات دولية: من مصلحة أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس