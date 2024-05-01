البيت الأبيض: وقف إطلاق النار فى غزة سينهى هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أكد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن البيت الأبيض يرى أن وقف إطلاق النار في غزة سيوقف هجمات الحوثيين على البحر الأحمر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

بايدن شارك في جهود مكثفة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وقبل قليل، قال موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسئولين أمريكيين، إن الرئيس جو بايدن شارك شخصيًا في جهود مكثفة خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أكسيوس، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن بايدن يعتبر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس عنصرًا حاسمًا في استراتيجية أوسع بكثير بالداخل والخارج، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.