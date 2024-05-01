أكسيوس: بايدن شارك فى جهود مكثفة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

قال موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسئولين أمريكيين، إن الرئيس جو بايدن شارك شخصيا في جهود مكثفة خلال الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أكسيوس نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن بايدن يعتبر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس عنصرا حاسما في استراتيجية أوسع بكثير بالداخل والخارج، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

سبل الإفراج عن المحتجزين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صفقة التبادل وسبل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية.

وأضاف المصدر أن هناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.