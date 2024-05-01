الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المفوض العام لـ"أونروا" يحذر من أى محاولات تستهدف تفكيك الوكالة فى غزة

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أي محاولات تستهدف تفكيك الوكالة ويؤكد ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار عملها في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة، بما في ذلك "القنابل الفراغية" التي تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا.

وتعرف "القنبلة الفراغية" أنها إحدى القنابل غير النووية التي تتمتع بقوة تدميرية عالية. وتمتص القنابل الفراغية الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار شديد الحرارة، وعادة ما تنتج عنها موجة انفجار بمدة أطول بكثير مقارنة بالمتفجرات التقليدية.

تحتوي القنبلة الفراغية على ذخيرة من وقود صلب يحترق بسرعة عالية ويتحول إلى غاز أو سائل رذاذي ملتهب يمتص الأكسجين، فيهجم الضغط الجوي من جميع الجهات ليعوض الأكسجين المنعدم.

أونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

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