"الدفاع المدنى بغزة": تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض

قال الدفاع المدني في غزة إن هناك تقديرات بوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض بنايات مدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة

وأضاف الدفاع المدني في غزة أن تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة خصوصًا مع دخول فصل الصيف، مؤكدًا أن العمل دون توفر المعدات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الشهداء قد يستغرق من عامين إلى 3 أعوام.

وناشد الدفاع المدني الجهات المعنية العمل على إدخال المعدات لتمكين طواقمنا من إنقاذ ضحايا العدوان.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34535

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مصادر صحية فلسطينية، اليوم، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34535 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77704، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.