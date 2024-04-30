الاحتلال: قصفنا بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله بكفر كلا والخيام جنوبى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصفه، الليلة الماضية، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في كفر كلا والخيام جنوبي لبنان، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف، مؤكدًا تحقيقه إصابات مباشرة.

دعم الشعب الفلسطينى

وأوضح حزب الله، في بيان حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنه في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏‏اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، تم "استهدف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".‏

وشن الاحتلال عدة غارات إسرائيلية، أمس الإثنين، على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث شن غارتين على خراج بلدة السريرة، فيما يسمى بحورتا التحتا ومغارة الجمال، وغارتين معاديتين استهدفتا جنوب الخيام- حي المسلخ، بالإضافة لغارة أخرى على بلدة الجبين، كما أغار على بلدة طيرحرفا بالقرب من الجامع.