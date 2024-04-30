الثلاثاء 30 أبريل 2024
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"عبدالملاك": رؤية الرئيس بإنشاء هذه الجامعات التكنولوجية يتماشى مع احتياجات سوق العمل

الدكتور طارق عبد
الدكتور طارق عبد الملاك،

تحدث الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، عن التخصصات والجامعات التكنولوجية، وعلاقتها بالبرامج الدراسية الجديدة والتي تناسب مع سوق العمل المصري.

6 تخصصات

 وقال رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، خلال مداخلة هاتفية، لفضائية “ دي إم  سي”، إن هناك ستة تخصصات في الجامعة، منها البترول تكنولوجيا الأطراف الصناعية والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة والحاسبات والمعلومات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن تلك التخصصات لا تقوم هباءً بل احتياج كامل لسوق العمل المحلي والإقليمي، قائلًا: “لدينا أعداد كبيرة من الطلاب المتخرجين كل عام من الجامعات تقدر بحوالي 900 ألف ونسبة قليلة من يعمل في مجاله”.

وأكد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء هذه الجامعات أنه يتماشى مع احتياجات سوق العمل وهناك إقبال كبير على تخصصات البترول وتكنولوجيا المعلومات.

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