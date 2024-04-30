الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

108 شهداء ومصابين.. 5 مجازر جديدة للاحتلال ضد عائلات فلسطينية في غزة

مجازر
مجازر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34535 شهيدًا و77704 مصابين منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 47 شهيدًا و61 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان المسؤول بخدمة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام، بير لودهامير، قد أكد أن جعل قطاع غزة آمنًا من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عامًا، حيث خلفت الحرب نحو 37 مليون طن من الركام.

وذكر المسؤول الأممي أنه من المستحيل تحديد كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع، الذي تحولت فيه الأحياء المكتظة إلى أنقاض وركام بعد نحو 7 أشهر من القصف الإسرائيلي المُكثف.

وقال: إن كل متر مربع من غزة متأثر بالصراع يحتوي على نحو 200 كليو جرام من الركام، وأن 10 بالمئة على الأقل من الذخيرة التي يتم إطلاقها، يُحتمل ألا تكون قد انفجرت، وإذا جرى العمل بمئة شاحنة، فستستغرق إزالة الركام 14 عامًا أي 750 ألف يوم عمل.

ضحايا العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

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