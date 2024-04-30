الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلى لحى الشجاعية

استشهاد
استشهاد

أفاد بشير جبر، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء: تم استشهاد عامل بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.

مجلس الأمن: لا يوجد قرار لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية

وفي سياق متصل، قالت فانيسا فرايزر، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد قرار لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية، مؤكدة إدانتها أي استخدام للقوة في المدينة الساحلية التي يحتمي فيها سكان قطاع غزة.

وأكدت الرئيس الحالي لمجلس الأمن، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه لا توجد قرارات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معلنة رفضها أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وذكرت أن مالطا رفضت بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، وأن المجلس بذل جهودًا كبيرة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن تم إجهاضها بسبب استخدام "الفيتو".

قصف إسرائيلي حي الشجاعية استهدف حي الشجاعية غزة الضفة الاحتلال

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