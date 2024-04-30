"خارجية الشيوخ": مساع مصرية لهدنة ثانية تصل مدتها لستة أسابيع فى غزة

تحدثت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، خلال لقائها عبر فضائية "DMC"، إن هناك مساع مصرية لهدنة ثانية تصل مدتها لستة أسابيع فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه قبل مشهد الهدنة كان هناك تهديد مباشر باقتحام رفح الفلسطينية، وبالتالي هذا سيكون له تأثير على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

مصر لن تقبل بأمر اقتحام رفح لأن هذا يعد تهديدًا للقضية الفلسطينية

وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن تلك الاتفاقية تنص على أن لا يقترب الجانب الإسرائيلي من الحدود المصرية لعدد معين من الكيلومترات، موضحة أن مصر لن تقبل بأمر اقتحام رفح، لأن هذا يعد تهديدًا للقضية الفلسطينية.