الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"خارجية الشيوخ": مساع مصرية لهدنة ثانية تصل مدتها لستة أسابيع فى غزة

الدكتورة سماء سليمان،
الدكتورة سماء سليمان،

تحدثت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، خلال لقائها عبر فضائية "DMC"، إن هناك مساع مصرية لهدنة ثانية تصل مدتها لستة أسابيع فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه قبل مشهد الهدنة كان هناك تهديد مباشر باقتحام رفح الفلسطينية، وبالتالي هذا سيكون له تأثير على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

مصر لن تقبل بأمر اقتحام رفح لأن هذا يعد تهديدًا للقضية الفلسطينية

وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن تلك الاتفاقية تنص على أن لا يقترب الجانب الإسرائيلي من الحدود المصرية لعدد معين من الكيلومترات، موضحة أن مصر لن تقبل بأمر اقتحام رفح، لأن هذا يعد تهديدًا للقضية الفلسطينية.

غزة الاحتلال مجازر الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلى لحى الشجاعية

"عبدالملاك": رؤية الرئيس بإنشاء هذه الجامعات التكنولوجية يتماشى مع احتياجات سوق العمل

" 8 الصبح" يشيد بملف " الدستور" حول الصفقات الاستثمارية المشبوهة

"8 الصبح" يسلط الضوء على دراسة تحذر من عدم تناول وجبة الإفطار

اليوم طقس حار نهارًا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

مؤلفة مسلسل مليحة: المسلسل استطاع أن يكون صوتا للشعب الفلسطيني

السيسى: مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

السيسى لرئيس البوسنة: زيارتكم ستسهم فى إثراء علاقاتنا الثنائية

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل| الصحة تُصدر أول تعليق رسمى حول علاقة لقاح كورونا بجلطات الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو