اليوم طقس حار نهاراً والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، أن يشهد اليوم، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.