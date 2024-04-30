الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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" 8 الصبح" يشيد بملف " الدستور" حول الصفقات الاستثمارية المشبوهة

الاقتصادي المصري
الاقتصادي المصري

أشاد برنامج “ 8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية dmc، بالملف الذي نشرته جريدة  “ الدستور” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "خبراء يردون على التقارير المشبوهة حول الصفقات الاستثمارية".

المسار الاقتصادي المصري

وذكر التقرير الذي نشر في “ الدستور” أنه من جديد يتعرض المسار الاقتصادى المصرى إلى هجوم من وسائل إعلام أجنبية، وبعدما تركز هذا الهجوم سابقًا حول دور الدولة فى الاقتصاد، وتراجعت الدولة لصالح القطاع الخاص، كما كانت تطالب هذه المنصات المشبوهة والمسيسة، تحول التشكيك الآن إلى الصفقات الاستثمارية التى تبرمها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد خبراء اقتصاديون أن الصفقات الاستثمارية الأخيرة التى أبرمتها مصر، وعلى رأسها مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، تمثل نجاحًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن هذا النمط من الاستثمار موجود فى أغلب دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين.

وأوضح الخبراء أن استثمارات الدول الخليجية فى الولايات المتحدة تتخطى ٢.٨ تريليون دولار، فى مشروعات وأصول أمريكية حكومية، مشددين على أن أصول مصر ليست للبيع، وما يجرى عبارة عن شراكة اقتصادية مع القطاع الخاص، لإدارة هذه الأصول والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة.

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