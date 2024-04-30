الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الدفاع المدنى بغزة": الفلسطينيون يعانون مأساة جديدة بسبب مخلفات القذائف الإسرائيلية

القذائف الإسرائيلية
القذائف الإسرائيلية

أكد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني في غزة، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ظهور الحشرات التي قد تضر بحياة المواطنين.

بلاغات عديدة من المواطنين باحتواء منازلهم على قنابل وصواريخ غير منفجرة

وأضاف متحدث الدفاع المدني في غزة، خلال مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية، أن هناك العديد من المناطق بالقطاع تحتوي على مخلفات ناتجة عن القذائف الإسرائيلية، فضلًا عن وجود بلاغات عديدة من المواطنين باحتواء منازلهم على قنابل وصواريخ غير منفجرة خلفها القصف الإسرائيلي.

وأوضح أنه  لا بد من إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم، مع توفير بدائل إنسانية للمواطنين حتى يعيشوا في سلام وأمان، وتوفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما للأطفال الصغار لتقليل حدة درجات الحرارة المرتفعة. 

غزة قطاع غزة

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