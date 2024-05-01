الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اتحاد العمال: الدولة اهتمت بوضع قانون تأمين اجتماعى وصحى للعمالة غير المنتظمة

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة في الفترة الأخيرة، بدأت تركز على العمالة الأقل دخلًا، والعمالة غير المنتظمة والتي كانت هدفا للدولة.

وأضاف البدوي، في لقائه عبر القناة الأولى، أنه خلال أزمة كورونا صدر 6 منحات للعمالة غير المنتظمة، ثم بعد الانتهاء من أزمة كورونا منحوا شهادات أمان، بالإضافة إلى أنه على المستوى التشريعي الدولة اهتمت كثيرا بهم من خلال وضع قانون التأمين الاجتماعي والصحي.
 

وأكد أنه منذ 2014 حتى الآن نظام أجور العمال تغير في مصر، وبدأت سن قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا القرار يتطور بشكل منتظم وفقا لتطور الأسعار المحيطة به، موضحا أن الحد الأدنى للأجور هذه الفترة تطور 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم، حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه.

اتحاد عمال مصر الدولة البدوي العمالة الأقل دخلا

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