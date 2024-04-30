الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد ضرورة الوقف الفورى للحرب المدمرة على غزة

حسين الشيخ
حسين الشيخ

قال أمين سر اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي الذي يعقد في الرياض، أجريت سلسلة لقاءات هامة جدا ثنائيا، وفي إطار المجموعة العربية مع المجموعة الأوروبية، وأيضا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة

وأوضح "الشيخ" أن جميع هذه اللقاءات تناولت العدوان الإسرائيلي، واستمراره في قطاع غزة والضفة والقدس، والقضايا الإنسانية الملحة، وضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المدمرة، وكذلك مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضحت أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات في المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة نحو 15 آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل الفلسطينيين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

العدوان الإسرائيلى الضفة والقدس والضفة المنتدى الاقتصادى الدولى بلينكن

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