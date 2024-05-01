الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة بدأت تنتهي منذ أمس، وهناك انخفاض في قيم درجات الحرارة في فترة المساء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا على البحر المتوسط، وهناك شبورة في الساعات الصباحية.

ولفتت إلى أن المناطق الجنوبية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار رعدية، وعواصف ترابية ورملية أثرت على البلاد أمس، وتم غلق بعض الطرق، بعد انعدام الرؤية.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31 درجة، وأن طقس اليوم حار على القاهرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر من التقلبات الجوية في هذه الفترة.