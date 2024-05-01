الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: استقرار كامل فى الأحوال الجوية بمعظم المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام استقرارًا كاملًا في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وتعتبر قيم الحرارة نهارًا حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.


وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 30 درجة مئوية نهارًا، والطقس سيكون حارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "الطقس في المناطق الساحلية سيكون أقل حرارة، والطقس مائل للحرارة في فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس وشدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة، والعكس تمامًا يحدث في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، إذ تنخفض قيم الحرارة، ويشعر المصريون بالبرودة في الليل المتأخر والصباح الباكر".

للأرصاد للأرصاد الجوية

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