الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى استهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

أفاد بشير جبر مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، بوجود قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وقال المراسل خلال رسالته على الهواء مباشرة، إن قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8535 منذ 7 أكتوبر، فضلًا عن استشهاد شاب إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا شرقي رفح جنوب قطاع غزة.


وفي سياق متصل، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية.

وأضاف المصدر أن هناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

 

غزة قصف مدفعي إسرائيلي قطاع غزة

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