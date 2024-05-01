رئيس اتحاد عمال مصر: مصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تاريخ نضال العمال ممتد على مدار أعوام كثيرة، ومصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام، موضحا أن العمال بذلوا كثيرًا من الجهود لبناء تاريخ ووجدان هذه الدولة.

وأضاف البدوي، في لقائه عبر القناة الأولى، أن بناء الجمهورية الجديدة الذي يتم حاليا هو استكمال لمراحل سابقة، موضحا أن هذه الفترة تشهد توجه الدولة لمساندة العمال ودعم بشكل غير مسبوق.

وأكد أنه منذ 2014 حتى الآن نظام الأجور العمال تغير في مصر، وبدأت سن قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا القرار يتطور بشكل منتظم وفقا لتطور الأسعار المحيطة به، موضحا أن الحد الأدنى للأجور هذه الفترة تطور 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم، حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه.