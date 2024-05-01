الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس اتحاد عمال مصر: مصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تاريخ نضال العمال ممتد على مدار أعوام كثيرة، ومصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام، موضحا أن العمال بذلوا كثيرًا من الجهود لبناء تاريخ ووجدان هذه الدولة.

وأضاف البدوي، في لقائه عبر القناة الأولى، أن بناء الجمهورية الجديدة الذي يتم حاليا هو استكمال لمراحل سابقة، موضحا أن هذه الفترة تشهد توجه الدولة لمساندة العمال ودعم بشكل غير مسبوق.

وأكد أنه منذ 2014 حتى الآن نظام الأجور العمال تغير في مصر، وبدأت سن قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا القرار يتطور بشكل منتظم وفقا لتطور الأسعار المحيطة به، موضحا أن الحد الأدنى للأجور هذه الفترة تطور 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم، حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه.

رئيس اتحاد عمال مصر اتحاد عمال مصر نضال العمال

مواد متعلقة

وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس اتحاد عمال مصر بمناسبة عيد العمال

الأكثر قراءة

عاجل|بالكرابيج والمطاوي.. بلطجية نزلة السمان يقتحمون مدرسة في الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس