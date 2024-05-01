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مؤرخ مصري: رسائل حراجي القط تمثل التاريخ الوجداني والنفسي للعامل بالسد العالي

شعبان يوسف
شعبان يوسف

قال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إن رسائل حراجي القط تمثل التاريخ الوجداني أو الإنساني والنفسي للعامل في السد العالي.

وأوضح، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أنه كُتبت أشياء كثيرة عن عامل السد العالي، ولكن كانت الـ24 رسالة التي كتبها جراحي القط تاريخ إنسان السد العالي، وتحكي كيف عاش وعمل هذا العامل.

وأضاف أن العمال الذين بنوا السد العالي معظمهم من الصعيد، موضحا أن السد العالي لم يكن مشروعا لإنقاذ مصر من الفيضانات فقط، ولكنه كان في الأساس مشروع تشغيل كبير لكثير من العمال في الصعيد والقاهرة.

وتابع المؤرخ شعبان يوسف، أنه في ستينيات القرن الماضي كتبت الصحف عن خطابات جراحي القط وزوجته فاطمة، الذين شاركا في بناء ملحمة السد العالي.

وأوضح، أنها الرسائل التي كانت يتبادلها الأسطى جراحي العامل في السد العالي مع زوجته فاطمة، التي كان يحكي لها ويصف شعوره ببناء هذا السد وما يمر به كل يوم خلال 24 خطابا متبادلا بينهما.

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