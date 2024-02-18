الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السد العالي يحتضن المشاركين بالمنتدي البيئي للشباب العربي للأمن المائي والغذائي

المنتدي البيئي للشباب
المنتدي البيئي للشباب العربي للأمن المائي والغذائي

أجرى 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية من الشباب المشارك فى المؤتمر الثاني عشر الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة حتى يوم 22 من الشهر الجاري بمدينتي أسوان والأقصر بعنوان "الماء والأمن الغذائي.. قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد، زيارة إلى السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية.

واستمع الشباب إلى شرح تفصيلي عن السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية من المختصين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، فيما قام أعضاء الاتحاد بإهداء درع الاتحاد العربي للشباب والبيئة للمهندس أشرف المحمدي حجازي رئيس الهيئة السد العالي وخزان أسوان.

والنصب التذكاري يعبر من خلال جداريات فنية دقيقة عن مساعي الشعب المصري بمختلف فئاته، لتنفيذ المشروع العملاق بين خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

تعريف الشباب على تراث أسوان وزيارة المعالم الأثرية والسياحية 

وأكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة أن تلك الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية لتعريف الشباب المشارك على تراث أسوان وزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، فيما سيتم تنظيم جلسات علمية وورش عمل بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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أمين الاتحاد العربى للشباب والبيئة: حريصون على رفع الوعى بالقضايا البيئية المعاصرة

وكانت أعمال المنتدى قد انطلقت أمس من بمدينة أسوان الجديدة بالمسرح الروماني حيث يشكل المنتدي منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبي.

الماء والأمن الغذائى المؤتمر الثاني عشر الاتحاد العربي للشباب والبيئة ٣٠٠ شاب وفتاة السد العالي رمز الصداقة المصرية السوفيتية

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