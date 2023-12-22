أمين الاتحاد العربى للشباب والبيئة: حريصون على رفع الوعى بالقضايا البيئية المعاصرة

أكد أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان، أن الاتحاد يؤمن بقدرة الشباب على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال أفكارهم المبتكرة واهتمامهم بالبيئة التي تضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، فالدور الأساسي للاتحاد هو رفع وعي الشباب المصري والعربي بالقضايا البيئية المعاصرة.

وقال رشوان، في تصريحٍ صحفي اليوم الجمعة، إن الشباب العربي يلعب دورًا محفزًا على المستويين المحلي والإقليمي في دفع العمل المناخي، إلا أن مساهمتهم في صنع السياسات ما زالت منخفضة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والتحديات المرتبطة بتلك القضية، لا سيما أنها ستمس حاضرهم ومستقبلهم بشكل كبير، لذلك يسعى الاتحاد إلى إقامة العديد من المؤتمرات والمنتديات لتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار إلى أنه سيتم خلال فبراير المقبل تنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية انطلاقًا من توصيات مجلسي وزراء المياه والبيئة العرب الأخير بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والأمن المائي العربي"، بمحافظة أسوان ليشكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيشهد مشاركة ما يقرب من 300 شاب وفتاة يمثلون الجامعات العربية والإفريقية والمصرية، ليكونوا أول من لبى ونفذ توصيات مجلس وزراء المياه العرب الذي عقد في وقت سابق بمدينة الرياض بالسعودية.

وأضاف رشوان أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبي، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الشبابية التي تم تنفيذها في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2023 عامًا للشباب العربي، واستعراض تجاربهم التي تمت لمواجهة التغيرات المناخية وذلك بمشاركة متميزة من الخبراء المعنيين بقضية تغيرات المناخ، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للتعرف على التراث الأسواني وزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، إلى جانب تنظيم زيارة خاصة للسد العالي.

وأشار رشوان إلى أنه عقد عدة لقاءات مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عطاالله حشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع جنوب الوادي بأسوان وبتوجيهات من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، وذلك للتنسيق وإعداد الترتيبات اللازمة وتوفير كافة السبل لعقد المؤتمر بفرع الأكاديمية بأسوان، بالإضافة إلى زيارة متحف النيل بأسوان، لافتًا إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الري ومحافظة أسوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وبمشاركة اتحاد المهندسين الأفارقة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية

وأوضح رشوان أن الاتحاد سيتناول في برامجه الفترة القادمة عددًا من الموضوعات والقضايا ومنها قضية الأزياء المستدامة وهو برنامج جديد أطلقته الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن صناعة الأزياء المستدامة تعد صناعة واعدة وطموحة، تستهدف حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية من خلال اعتماد نظام تصنيع صديق للبيئة، ويقلص الاعتماد على الأجهزة والمواد الضارة بالمناخ وبالسلامة البيئية.

ونوه رشوان، بأن الاتحاد سبق وأطلق منصة تفاعلية متخصصة تجمع المهتمين في مجال البيئة والطاقة النظيفة والحفاظ على المناخ بهدف التعاون، والعمل المشترك من أجل تحقيق أقصى ما يمكن للحفاظ على أمن وسلامة المناخ في شتى أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على أبرز السلوكيات الخاطئة المضرة بالمناخ وعرض الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات المعتمدة الخاصة بالمناخ وتدريب وتوعية العاملين المهتمين في قضايا المناخ وإطلاق مبادرات متنوعة.