الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بلينكن: تقدم واضح وملموس فى إيصال مزيد من المساعدات لغزة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن هناك تقدمًا واضحًا وملموسًا في إيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن لا يزال هناك كثير يمكننا فعله، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

جاء ذلك خلال عقد جلسة مباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الطريقة الأكثر فاعلية لتقديم مزيد من المساعدات لغزة هى التوصل إلى هدنة في القطاع.

وأوضح بلينكن، خلال اجتماع مع وزراء مجلس التعاون الخليجي، أن العمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط هو الأهم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هدف جولته في المنطقة هو تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: شهدنا تقدمًا ملموسًا في وضع المساعدات خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن هناك الحاجة إلى المزيد.

وأكد ضرورة الحاجة لمعالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر ومنع الحوثيين من تهديد التجارة العالمية.

بلينكن غزة

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