الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": نتنياهو وبلينكن يبحثان صفقة التبادل وسبل الإفراج عن المحتجزين بغزة

نتنياهو وأنتونى بلينكن
نتنياهو وأنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  صفقة التبادل وسبل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية.

وأضاف المصدر أن هناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

في وقت سابق، أفاد مصدر رفيع المستوى، الجمعة الماضي، بأن هناك تقدمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

غزة بلينكن نتنياهو

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