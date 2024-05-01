أسلحة فتاكة ومقابر جماعية غير معلومة.. "المرصد الأورومتوسطي" يكشف انتهاكات الاحتلال في غزة

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، يأتي ذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل لا تتعاون مع أي جهات تحقيق دولية

وفي هذا الصدد، طالب محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بوجود هيئة تحقيق في غزة لتوثيق جرائم الاحتـلال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا أن إسرائيل تخشى وجود فرق تحقيق في غزة تجنبا لتوثيق انتهاكاتها بالقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لا تتعاون مع أي جهات تحقيق دولية للكشف عن المقابر الجماعية، وقامت بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة.

سلاح الاحتلال الفتاك في غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة، بما في ذلك "القنابل الفراغية" التي تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا.

وتعد القنابل الفراغية الحرارية، السلاح الأكثر خطورة بعد النووية، ويحظر استخدامها بحسب الاتفاقيات الدولية، شأنها في ذلك شأن القنابل الفسفورية وقنابل النابالم والقنابل الانشطارية والقنابل العنقودية.

وتعرف بأنها إحدى القنابل غير النووية التي تتمتع بقوة تدميرية عالية. وتمتص القنابل الفراغية الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار شديد الحرارة، وعادة ما تنتج عنها موجة انفجار بمدة أطول بكثير مقارنة بالمتفجرات التقليدية.

ولا يقتصر التدمير في المنطقة المستهدفة على واجهات المباني أو السطوح بل إن الأجزاء الخلفية من كل ما هو موجود يصيبها الدمار أيضًا.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 34.568 فلسطينيًا وإصابة 77.765 في العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات ما أدى لاستشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة 57 آخرين في الـ24 ساعة الماضية.