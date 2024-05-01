الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسلحة فتاكة ومقابر جماعية غير معلومة.. "المرصد الأورومتوسطي" يكشف انتهاكات الاحتلال في غزة

انتهاكات الاحتلال
انتهاكات الاحتلال في غزة

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، يأتي ذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:  إسرائيل لا تتعاون مع أي جهات تحقيق دولية 

وفي هذا الصدد، طالب محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بوجود هيئة تحقيق في غزة لتوثيق جرائم الاحتـلال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدًا أن  إسرائيل تخشى وجود فرق تحقيق في غزة تجنبا لتوثيق انتهاكاتها بالقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لا تتعاون مع أي جهات تحقيق دولية للكشف عن المقابر الجماعية، وقامت بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة.

سلاح الاحتلال الفتاك في غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة، بما في ذلك "القنابل الفراغية" التي تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا.

وتعد القنابل الفراغية الحرارية، السلاح الأكثر خطورة بعد النووية، ويحظر استخدامها بحسب الاتفاقيات الدولية، شأنها في ذلك شأن القنابل الفسفورية وقنابل النابالم والقنابل الانشطارية والقنابل العنقودية.

وتعرف بأنها إحدى القنابل غير النووية التي تتمتع بقوة تدميرية عالية. وتمتص القنابل الفراغية الأكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار شديد الحرارة، وعادة ما تنتج عنها موجة انفجار بمدة أطول بكثير مقارنة بالمتفجرات التقليدية.

ولا يقتصر التدمير في المنطقة المستهدفة على واجهات المباني أو السطوح بل إن الأجزاء الخلفية من كل ما هو موجود يصيبها الدمار أيضًا. 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 34.568 فلسطينيًا وإصابة 77.765 في العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات ما أدى لاستشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة 57 آخرين في الـ24 ساعة الماضية.

قوق الإنسان الاحتلال جرائم الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

المفوض العام لـ"أونروا" يحذر من أى محاولات تستهدف تفكيك الوكالة فى غزة

بلينكن: تقدم واضح وملموس فى إيصال مزيد من المساعدات لغزة

رئيس اتحاد عمال مصر: مصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام

اتحاد العمال: الدولة اهتمت بوضع قانون تأمين اجتماعى وصحى للعمالة غير المنتظمة

مؤرخ مصري: رسائل حراجي القط تمثل التاريخ الوجداني والنفسي للعامل بالسد العالي

مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى استهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: استقرار كامل فى الأحوال الجوية بمعظم المحافظات

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس