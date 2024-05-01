الأربعاء 01 مايو 2024
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أستاذ فنون: أرض مصر عامرة بآثار الأديان الثلاثة (فيديو)

الدكتور جمال عبد
الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والفنون بجامع

قال الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والفنون بجامعة القاهرة، إنّ مصر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي تتمتع بوجود الأديان وأثار الأديان السماوية الثلاثة على أرضها.

 

وأضاف، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المُذاع عبر قناة “dmc”، أنّ مصر بدأت في السنوات الأخيرة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة ومحطاتها، بداية من سيناء أرض الفيروز وحتى بلاد الصعيد، لافتًا إلى أنّ المسار الأول انتهى وبدأ العمل في المسار الثاني.

 

وأوضح، أن المسار الديني الثاني هو مسار آل البيت، ويبدأ من مشهد قبة وجامع السيدة نفيسة المؤكد أنّها جاءت على مصر ومكثت بها أكثر من 15 سنة، في نفس توقيت وجود الإمام الشافعي.

 

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