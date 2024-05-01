الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل لا تريد إتمام صفقة تبادل المحتجزين

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن إسرائيل حسمت موقفها بخصوص صفقة التبادل، وهي لا تريد إتمام هذه الصفقة، وهذا يتبين من خلال التصريحات المتلاحقة لوزراء في "الكابينيت" المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.

 

وأضافت "أبو شمسية"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من ضمنها تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي قالت بأننا لم نبق كل إنجازات هذه الحرب في سلة المهملات مقابل الإفراج عن 22 أو 33 من المحتجزين.

 

وأوضحت أن آخر هذه التصريحات التي تتماهى وتكشف عن نية إسرائيل بعدم قبولها لصفقة تبادل جديدة هو ما نقله "والا" الإسرائيلي في خبر عاجل أن "نتنياهو" كان قد أبلغ "بلينكن" أنه إذا أصرت حماس على أن يكون ضمن هذه الصفقة وقف لإطلاق النار الكلي وإنهاء الحرب فإن إسرائيل لن تقبل بهذه الصفقة وأن إسرائيل ستكون ملزمة بالدخول لرفح الفلسطينية.

 

وأشارت إلى أن هذا التصريح يدلل أن بنيامين نتنياهو ما زال متزمتا في موقفه السياسي المتمثل في ضرورة تحقيق الحرب العسكرية كما حددها، والمتمثلة في القضاء على قدرات حماس العسكرية، ويزعم بأن هناك 4 ألوية تعمل في رفح الفلسطينية تابعة لحركة حماس وأنه يجب الدخول للمدينة للقضاء على القدرات العسكرية هناك.

القاهرة الإخبارية إسرائيل صفقة التبادل الكابينيت رفح نتنياهو الحرب حماس

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