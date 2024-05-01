الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: نتنياهو يسعى لفرض التصعيد على المنطقة

نتنياهو
نتنياهو

قال الباحث السياسي مراد حرفوش، إن رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو، يريد تصعيد الموقف وتأزيم المسألة وفرض مزيد من الضغط على الوسطاء وحركة حماس.

وأضاف "حرفوش" خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يريد ارتكاب المزيد من المجازر وإطالة أمد الحرب واستمرارية الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الخلافات ما زالت بين نتنياهو والإدارة الأمريكية فيما يتعلق باجتياح رفح قائمة، إلا أن نتنياهو يريد مزيدًا من إحراج الإدارة الأمريكية، وإدارة الظهر لكل التحذيرات الدولية التي تتعلق باجتياح رفح.

القاهرة الإخبارية نتنياهو الوسطاء الضغط حركة حماس رفح قطاع غزة خان يونس عصا وجزرة

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