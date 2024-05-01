كمال ماضي: لعنة حرب غزة ستحل على محركها

قال كمال ماضي، مذيع القاهرة الإخبارية، إنه بين مطرقة وسندان وجد رئيس وزراء الاحتلال نفسه فجأة محاصرًا مكبلًا لا يقوى على الحركة قيد أنمُله يمينًا أو يسارًا وإلا أُسقط بحكومته.

وأضاف “ماضي” خلال تقديم برنامج “ملف اليوم”، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “الفعل هذه المرة أتى من ورقة مصرية لوقف العدوان وتبادل الأسرى ورقة كشفت ستره أزالت الغمام الذي توارى خلفه على مدار أيام وشهور من القتل وسفك الدم وإبادة العزل وتدمير أي مقوم للحياة في القطاع”.

وتابع: “حكومة الاحتلال في وقتنا هذا أضحت بين جناحين اثنين طالما ساعدها على التحليق على الصمود حتى في المحن، اليوم يهددان بإسقاطها بإنهاء وجودها إن وافقت على المقترح تسقط بيد يمين متطرف امتلأ قلبه بالكره والبغضاء انتزعت الإنسانية من قلبه لم يشبع بعد من الدمار وإزهاق الأنفس”.

واستكمل: “وعلى النقيض.. فإن رفض المقترح إن امتنعت وأعرضت إن سارت على هوى يمينها المتطرف تسقط بيد شريكها القوي وزير دفاعها السابق.. وكأن لعنة الحرب في غزة لعنة الدم المسال على أرضها لعنة استهداف آلاف الأبرياء بدم بارد لن تنفك إلا وتجازي محركها جزاء ما اقترفت يدائها”.

وواصل: "أما القصاص الحق فسيأتي من جيل يلبس الدرعة كاملة يوقد النار شاملة يطلب الثأر يستولد الحق من أضلع المستحيل وإن غدًا لناظره قريب".