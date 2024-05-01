الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إيفان يواس: روسيا ستوجه حربها إلى أوروبا بعد الانتهاء من أوكرانيا

إيفان يواس
إيفان يواس

قال إيفان يواس مستشار مركز السياسات الأوكراني، إنه منذ استهداف أوكرانيا كان هناك الكثير من الأسئلة، والكثير من المسائل ليس فقط من جانب زيلينسكي ولكن أيضا من الشعب الأوكراني، حيث وقع الكثير من التعقيدات إذ أن روسيا كان لها الكثير من التهديدات وكان هناك تأكيد أن هناك حاجة إلى السلام في البداية.

وأضاف مستشار مركز السياسات الأوكراني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “منتصف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ بداية الصراع نؤكد على أهمية السلام، ولكن لابد من الاستعداد للقتال، ونحن شرحنا لشركاؤنا أنه لا يمكنهم القتال نيابةً عنا، فنحن في حاجة إلى الأسلحة وبعد هذا التأخير، الولايات المتحدة قدمت لنا حزمة من المساعدات ولكن هذا لا يعني أن هذه الحزمة سوف تقرر مصير الحرب ولكنها من شأنها أن تحافظ على الأوضاع الراهنة ولكن هذا لا يعني أننا سنحقق التقدم والنصر الحاسم والسريع.

وأكد أن هناك الكثير من الأمور التي تحدد مدة الحرب، حيث طلبنا الطائرة المقاتلة وقدمت بعض الدول الوعود بشأن تقديم هذه القدرات الجوية ولكن حتى أن شركاؤنا قالوا لنا أن أوكرانيا لابد أن تركز في هذا العام على الدفاع فقط.

وأشار إلى أنه في حقيقة الأمر نحن نغير من الاستراتيجية وحتى نهاية 2024 أوكرانيا لا تفكر حتى في الدفاع ولكن تفكر في الهجوم وسوف نرى خلال الأشهر القادمة كيف يمكن أن نحقق هذا الهدف، مؤكدًا أن المساعدات المتأخرة سوف تصل في النهاية ولكنها سوف تعطينا دفعة وقوة كبيرة في القتال وخلال الفترة القادمة سوف نرى كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف من قبل الوعودة التي قدمت لنا كثيرًا من الشركاء وما يمكن أن يعطينا شركائنا المزيد.

ولفت، أن أوكرانيا تؤكد مرة أخرى أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا سوف تتوجه إلى أوروبا بعد الانتهاء من أوكرانيا إذا ما انتصرت في هذه الحرب.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار روسيا أوكرانيا زيلينسكي الحرب القدرات الجوية الدفاع

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