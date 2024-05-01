هل تعصف الخلافات الداخلية بحكومة نتنياهو؟.. "أبوشامة" يوضح

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن مسألة انقسام الحكومة الإسرائيلية هي مسألة مستمرة منذ اندلاع طوفان الأقصى وقبل ذلك خلال العام الأول لحكومة نتنياهو التي واجهت الكثير من المشاكل والأزمات منذ تشكيلها في نهاية عام 2022.

وأضاف “أبوشامة” خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تزايد الانقسامات خلال الأيام الأخيرة، وتصاعد حدة التوتر بين أفراد داخل حكومة نتنياهو ربما يكون مرجعها هو حالة الجمود السياسي والعسكري التي أصبحت تحيط بحرب غزة.

وواصل: “منذ أسابيع نتحدث عن اجتياح رفح وهي مسألة يلوح بها نتنياهو بين الحين والآخر”.

واختتم: "نتحدث عن ورقة القاهرة التي يناقش حولهًا طرفي النزاع حول الهدنة، وحتى هذه اللحظة لم تتحقق الهدنة ولم يتم الإفراج عن محتجزين فهذا أيضًا جمود سياسي ملازم لحالة الجمود العسكري المستمرة طوال الأسبوع الماضية، مشيرًا إلى أن هذا وضع الأمر في حالة وأوصله إلى نقطة غليان حقيقية هذه المرة فيما يتعلق بالانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية.