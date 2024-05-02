أبرز إنجازات مبادرة ابدأ والمشروعات والمصانع المشاركة باحتفالية عيد العمال (فيديو)

انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة "حياة كريمة"، بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت في 29 أكتوبر 2022 كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

وتسعى مبادرة "ابدأ" لتحقيق 3 أهداف أساسية

توفير فرص عمل للشباب.

تعميق الصناعات الحديثة.

تقليل الفاتورة الاستيرادية.



ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "ش.م.م"، والتي تُعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور:



ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "ش.م.م"، والتي تُعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور: محور المشروعات الكبرى.

محور دعم الصناعة.

محور التدريب والبحث والتطوير.





الفيديو الثاني



أولًا: محور المشروعات الكبرى

ساهمت الشراكات التي عقدتها "ابدأ" مع رجال الأعمال المصريين والمستثمرين في جانب زيادة نسبة المكون المحلي في قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة وإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



ومن أبرز إنجازات محور المشروعات الكبرى:

الفيديو الثاني ساهمت الشراكات التي عقدتها "ابدأ" مع رجال الأعمال المصريين والمستثمرين في جانب زيادة نسبة المكون المحلي في قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة وإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. نجحت "ابدأ" في جذب استثمارات أجنبية مباشرة حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

بحثت ابدأ 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.

جارٍ العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.

تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر مثل: الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة، صناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول مشروعات محور المشروعات الكبرى التي جرى استعراضها خلال احتفالية عيد العمال:

مشروع "نوڤا" للتنمية الصناعية.

مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف.



مشروع "نوڤا" للتنمية الصناعية

يعد نوفا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في صناعات البيئة والطاقة، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات معالجة المياه المخطط بناؤها في مصر.

مشروع "نوڤا" للتنمية الصناعية



بالفيديو



مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف

المصنع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكالات 3-2 عجلات من نوعية 4 أشواط بقدرات من "250-200 سي سي"، بـ 5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذي لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف، وتمّ تدشين أولى مراحل إنتاج في مايو 2023 وفي مايو الجاري تمّ إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصيني.



مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف



الفيديو





ثانًيا: محور دعم الصناعة

هو المحور المختص بدعم المصنعين من خلال تذليل العقبات كافة، التي تواجه أصحاب المصانع، كتسهيل إجراءات مثل: الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها.

ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثَم يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي حوالي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين للتوسع وزيادة خطوط إنتاج، أو إنشاء مصانع جديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر2022 وحتى إبريل 2024، وجاري العمل على دراسة وحل المشكلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.



الفيديو



وفيما يلي أبرز المعلومات حول المصانع التي تمّ استعراضها خلال احتفالية عيد العمال لتكون بمثابة نماذج ناجحة تؤكد على جهود مبادرة "ابدأ"، ولا سيما محور "دعم الصناعة" في دعم ومساندة القطاع الصناعي بمختلف فئاته:

الفيديو هو المحور المختص بدعم المصنعين من خلال تذليل العقبات كافة، التي تواجه أصحاب المصانع، كتسهيل إجراءات مثل: الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها. ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثَم يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي حوالي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين للتوسع وزيادة خطوط إنتاج، أو إنشاء مصانع جديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر2022 وحتى إبريل 2024، وجاري العمل على دراسة وحل المشكلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. الفيديو وفيما يلي أبرز المعلومات حول المصانع التي تمّ استعراضها خلال احتفالية عيد العمال لتكون بمثابة نماذج ناجحة تؤكد على جهود مبادرة "ابدأ"، ولا سيما محور "دعم الصناعة" في دعم ومساندة القطاع الصناعي بمختلف فئاته: مصنع "أنجل ي يست إيجيبت" لصناعة الخميرة ومشتقاتها.

مصنع "فانتازيا" لصناعة مكونات الإسفنج والفرش الفندقي.



مصنع "أنجل يست إيجيبت"

هو أحد مصانع مجموعة أنجل ييست الصينية، والمتخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية بمحافظة بني سويف، بطاقة إنتاجية ستصل إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية ومستخلصاتها، لذلك يُعد المصنع الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم مبادرة ابدأ بالتعاون مع الجهات المعنية تم تسهيل العديد من الإجراءات لا سيما الأعمال الخاصة بمرفق المياه للبدء في التوسعات المستقبلية مما يساهم في زيادة خطوط الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.



مصنع "أنجل يست إيجيبت"



بالفيديو



مصنع "فانتازيا"

هو مصنع متخصص لتصنيع وإنتاج مكونات الإسفنح كالمراتب والفرش الفندقي، ويقع المصنع بالمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية على مساحة 15 ألف متر وبدعم مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع الجهات المعنية، تمّ تسهيل العديد من الإجراءات لتخصيص قطعة أرض جديدة للبدء في التوسعات المستقبلية، لتصنيع المادة الخام مما يُسهم في زيادة خطوط إنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.

مصنع "فانتازيا"