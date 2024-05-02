الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

إطلاق مدرسة ابدأ الوطنية بدمياط المتخصصة في مجال اللوجستيات وإصلاح السفن

مدرسة ابدأ الوطنية
مدرسة ابدأ الوطنية بدمياط

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في احتفالية عيد العمال، اليوم حيث تستعرض جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة من خلال عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف جذب العديد من الاستثمارات الصناعية وزيادة نسب المكون المحلي؛ لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 

كما تم عرض عدد من المصانع التي تم دعمها عبر تذليل مختلف العقبات والتحديات التي واجهتهم مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو التوسع وزيادة خطوط الإنتاج في حالة المستثمرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بالدولة.

ساهمت الشراكات التي عقدتها "ابدأ"، في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة، لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ليصل إجمالي عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط المتخصصة في مجال اللوجستيات وإصلاح السفن

وأعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط المتخصصة في مجال اللوجستيات وإصلاح السفن خلال العام الدراسي 2023-2024. 

الفيديو من هنا 

شروط الالتحاق بالمدرسة 

شروط الالتحاق بالمدرسة 
- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023.
- يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية).

وتمت إتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية وطلاب المدارس الدولية، والطلاب المصريين العائدين من الخارج، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والحاصلين على الإعدادية للعام السابق، والراغبين في تغيير نوعية التعليم للالتحاق مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط المتخصصة في مجال اللوجستيات وإصلاح السفن.

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