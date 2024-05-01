الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"ابدأ" تستعرض جهودها لتطوير قطاع الصناعة خلال احتفالية عيد العمال غدًا

مبادرة الوطنية لتطوير
مبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» - أرشيفية

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في احتفالية عيد العمال غدًا حيث تستعرض ابدأ جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة من خلال عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف جذب العديد من الاستثمارات الصناعية وزيادة نسب المكون المحلي؛ لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 

كما تم عرض عدد من المصانع التي تم دعمها عبر تذليل مختلف العقبات والتحديات التي واجهتهم مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو التوسع وزيادة خطوط الإنتاج في حالة المستثمرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بالدولة.

جدير بالذكر أن مبادرة ابدأ منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، تسعى نحو تعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل لدعم وتطوير الصناعة لا سيما الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتغطي مستلزمات الإنتاج، كذلك تعمل على جذب استثمارات خارجية مباشرة لدفع قطاع الصناعة نحو آفاق جديدة وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق رؤية مصر 2030.

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ احتفالية عيد العمال دعم وتطوير قطاعات الصناعة المصانع

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