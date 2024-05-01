ضمن مبادرة "ابدأ".. بدء تشغيل "نوفا للتنمية الصناعية" باستثمارت 16 مليون دولار

ساهمت الشراكات التي عقدتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة، لتقليل فاتورة الاستيراد، مما وفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.

نوفا للتنمية الصناعية



التكلفة الاستثمارية

16 مليون دولار



الطاقة الإنتاجية

1500 طن من منتجات الاستانلس ستيل سنويا



الوفر المستهدف في الفاتورة الاستيرادية

100 مليون دولار

فيديو

NOVA (youtube.com)

وتمثل المبادرة الوطنية " ابدأ " والتي تم اطلاقها لدعم توطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.



تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسئول ل​​تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.

وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.