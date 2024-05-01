الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو خليل: تنامى العداء للولايات المتحدة بسبب دعم الاحتلال

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الإعلامي عمرو خليل، إن الأمر قد يستغرق جيلًا كاملًا لإعادة بناء مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، هكذا تشير التقديرات داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب حالة الغضب من الدعم المطلق لإسرائيل.

وأضاف خليل، اليوم، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة"القاهرة الإخبارية"، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ينظر إلى دعم الإدارة الأمريكية الحالية لإسرائيل على أنه شيك على بياض للمُضي في حربها على غزة.

وأوضح، أن شبكة ABC News الأمريكية قالت عن مسئولين بالخارجية الأمريكية ونقل تصريحات تحذر من تنامي العداء لواشنطن خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط والدول ذات الأغلبية المسلمة في مناطق أخرى من العالم كإندونيسيا.

وأشار، إلى أن التداعيات المستقبلية لهذا الدعم قد تصعب من مهمة قيادة الولايات المتحدة لأي تحالف دولي للمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد توقف القتال أو حتى تشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل مستقبلًا، فضلًا عن الآثار السلبية التي قد تقع على الشركات الأمريكية في المنطقة.

وأكد، أن هذه التداعيات الجسيمة دفعت البيت الأبيض إلى تكثيف جهوده لإصلاح العلاقات مع الناخبين المسلمين والعرب داخل أمريكا، لأن أصوات هؤلاء يمكن أن تؤثر على فرص الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بعد أشهر قليلة، موضحًا أنه بالرغم من كل تلك التقارير والتخوفات إلا أن إدارة الرئيس بايدن تسير في الاتجاه العكسي، سواء بدعم الاحتلال سياسيًا أو عبر مواصلة المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

وتابع: "حتى العقوبات التي فرضتها واشنطن مؤخرًا ومند أيام قليلة على وحدة نتساح يهودا المتطرفة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والعاملة في الضفة الغربية"، مؤكدًا أن التقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تراجعت عن هذه العقوبات لتتيح لهؤلاء ممارسة المزيد من الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.

ولفت، إلى أن الدعم الأمريكي المتواصل يفقد الولايات المتحدة الكثير من مكانتها في العالم والتوقف عنه قد يسمح بمزيد من الفرص نحو وقف العدوان وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

القاهرة الإخبارية من مصر الولايات المتحدة الدعم المطلق لإسرائيل غزة الشرق الأوسط إعمار غزة الاحتلال

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